Ukraina będzie mieć posłów w PE przed wejściem do UE?

- Możemy iść nawet dalej i mieć członków-obserwatorów w Parlamencie Europejskiej - to są rzeczy, które są ważne dla mieszkańców (krajów ubiegających się o miejsce w UE - red.). - To zależy od tego co stanie się w grudniu - dodała.



Metsola 1 kwietnia 2022 roku odwiedziła Kijów jako pierwszy tak wysoki przedstawiciel UE, który przyjechał na ogarniętą wojną Ukrainę.



Teraz szefowa PE mówi, że "rozszerzenie było zawsze najsilniejszym geopolitycznym narzędziem UE".



Musimy się uczyć, zobaczyć jak podejmuje się decyzje, musimy rozmawiać z kolegami (zasiadającymi w PE), poczuć wibracje i atmosferę (PE), aby lepiej (go) zrozumieć Dawid Arachmia, szef frakcji Sługi Narodu w Radzie Najwyższej

Metsola mówiła też, że "każdy kraj ma własną ścieżkę do UE", a - w kontekście wątpliwości czy Ukraina jest dziś gotowa na akcesję - przekonywała, by "nie lekceważyć efektu zmian jakie są wywołane samym byciem kandydatem" do Unii.