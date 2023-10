Zdaniem weterana operacji w Iraku „praktycznie cała Ukraina będzie celem dla rosyjskich zmasowanych uderzeń”. „W zamyśle Rosjan na pewno jest maksymalne ograniczenie zdolności Ukrainy do funkcjonowania jako sprawna struktura państwa, podważenie zaufania Ukraińców do ich kierownictwa politycznego, a także ukształtowanie w nich przekonania, że ta wojna nie będzie mieć końca” - pisze. W związku z tym, w opinii generała, celem dla obrońców Ukrainy „powinno być przeprowadzenie zmasowanej operacji wyprzedzającej rosyjskie uderzenia z takim wyliczeniem, aby zadać im ciosy w przededniu ich ofensywy”. Jednak, by to uczynić, Ukraińcy „muszą dysponować systemami rażenia zdolnymi do wykonywania uderzeń na duże głębokości”. „I nie w liczbach liczonych w setki rakiet, ale w tysiące” - konkluduje Waldemar Skrzypczak.