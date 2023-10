04:34 Wołodymyr Zełenski: Pracujemy najciężej jak możemy nad pozyskaniem większej liczby zestawów przeciwlotniczych

W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy mówił, że władze w Kijowie starają się pozyskać więcej zestawów przeciwlotniczych, by "chronić ukraińskie miasta, tak aby mogło trwać w nich życie, w tym życie gospodarcze". - Plus by możliwy był rozwój naszego przemysłu, w tym przemysłu obronnego - dodał Zełenski.



04:33 W nocy w obwodzie odeskim ogłoszono alarm powietrzny

Alarm miał związek z ostrzałem z użyciem zestawów przeciwlotniczych.



04:30 Na 96 dworcach na Ukrainie otwarto "punkty niezłomności"

Informację taką podała Ukraińska Kolej. "Punkty niezłomności" to miejsca, w których każdy może naładować swój telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny, połączyć się z internetem lub ogrzać się. "Punkty niezłomności" zaczęły działać na Ukrainie jesienią 2022 roku, gdy Rosja podjęła ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną w związku z nadchodzącą zimą.



04:26 W Wilnie zatrzymano cztery osoby, które wyrzuciły ukraińską flagę do śmieci i pluły na nią

Zatrzymani to trzej mężczyźni i kobieta w wieku od 26 do 43 lat. Trzy z zatrzymanych osób znajdowały się pod wpływem alkoholu. Nie podano jakiej narodowości są zatrzymani - podaje litewski nadawca publiczny, LRT.



04:25 Władimir Putin przybył do Pekinu

W stolicy Chin Putin weźmie udział w trzecim forum międzynarodowym "Jeden pas, jedna droga", na marginesie którego spotka się z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem.



