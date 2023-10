Nie wiadomo, kiedy amerykańskie pociski zostały dostarczone na Ukrainę.

W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone zdecydowały się wysłać je potajemnie, ponieważ chciano zaskoczyć Rosjan, zwłaszcza po miesiącach publicznych sporów o to, czy prezydent Joe Biden zgodzi się na wysłanie broni - powiedział jeden z urzędników USA w rozmowie z CNN.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali CNN we wtorek, że Ukraina użyła ATACMS, których niektóre warianty mają maksymalny zasięg około 300 km, do ataku na rosyjskie lotniska w Berdiańsku i Ługańsku we wschodniej Ukrainie w tym tygodniu.

Ukraińskie wojsko napisało na X (dawniej Twitter), że atak zniszczył kilka rosyjskich śmigłowców, skład amunicji i wyrzutnię obrony powietrznej, ale nie sprecyzowało, czy użyto do tego ATACMS.