04:41 Wołodymyr Zełenski chwali nowego ministra obrony Ukrainy

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, chwalił nowego ministra obrony Ukrainy, Rustema Umerowa. - To silny człowiek. Systematyczny. Dobrze rozumie sektor obronny. Od pierwszych dni pełnowymiarowej wojny był zaangażowany w negocjacje na temat pozyskiwania broni przez Ukrainę. Bardzo delikatne negocjacje. Produktywne. Był także zaangażowany w negocjacje ws. uwolnienia naszych ludzi z rosyjskiej niewoli - mówił Zełenski.



04:36 Wiceminister obrony Ukrainy: Pozycje ukraińskich wojsk na wschodzie ostrzelane 8 tys. razy w ciągu tygodnia

Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy mówiła, że pozycje ukraińskich Sił Zbrojnych na froncie wschodnim i południowym są pod stałym rosyjskim ogniem ale, pomimo przewagi Rosjan jeśli chodzi o ilość uzbrojenia, Rosjanie nie są w stanie posuwać się naprzód ani osiągać swoich celów. - W ubiegłym tygodniu na froncie wschodnim doszło do ok. 8 tysięcy ostrzałów, a na południowym - ok. 4 tysięcy - wyliczała Malar. Jak dodała Ukraińcy szacują, że tylko na froncie wschodnim Rosjanie mieli użyć do ostrzału niemal 400 tys. pocisków. - To niekończące się ostrzały, Rosjanie mają przewagę w ilości broni, w lotnictwie, używają bomb powietrznych, lotnictwa wojskowego - podkreślała zaznaczając, że mimo to Rosjanie nie są w stanie osiągać swoich celów.



04:35 SBU zlikwidowała dwa kanały nielegalnego handlu zdobyczną bronią

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, w wyniku działań operacyjnych, zatrzymała osoby odpowiedzialne za sprzedaż broni pozyskanej z miejsc, w których toczyły się walki. Dwa kanały handlu zdobyczną bronią funkcjonowały w obwodach dniepropietrowskim i chersońskim.



04:33 Na kanałach w serwisie Telegram pojawiają się informacje, że pożar w Moskwie wybuchł w budynku Federalnej Służby Celnej

Takie informacje przekazała m.in. rosyjska sekcja Radia Wolność. Interfax podawał, że palił się magazyn.



04:31 Wieczorem na terenie obwodu briańskiego ugaszono pożar będący skutkiem strącenia ukraińskiego drona

O ugaszeniu pożaru budynku administracyjnego, do którego doszło po strąceniu drona przez środki walki radioelektronicznej, poinformował gubernator obwodu briańskiego, Aleksandr Bohomaz.



04:26 W Rosji rozpoczęły się wybory lokalne

8 września w wielu częściach Rosji rozpoczęły się wybory lokalne. W niektórych miejscach wybory potrwają dwa dni (zaczną się wtedy 9 września), a w niektórych - tylko jeden (10 września). Bezpośrednie wybory przedstawicieli władz lokalnych odbędą się w 21 obwodach i regionach Rosji. W republice Czeczenii, nielegalnie anektowanej republice Krymu, a także w Kraju Krasnojarskim i obwodzie lipieckim odbędą się wybory deputowanych do Dumy. Przedstawicieli władz okupacyjnych wybierać będą mieszkańcy okupowanych przez Rosję części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Łącznie uprawnionych do głosowania w wyborach jest 67 mln mieszkańców. Do obsadzenia są ponad 33 tysiące stanowisk.



04:23 Pożar w Moskwie. W płomieniach stanął magazyn

W nocy doszło do pożaru magazynu we wschodniej części Moskwy. Ogień objął 800 metrów kwadratowych - wynika z informacji przekazywanych przez Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Akcja gaśnicza miała być utrudniona - jak podawał resort - ze względu na łatwopalne materiały przechowywane w magazynie. Ogień gasiło ponad 90 osób i 29 sztuk sprzętu.



