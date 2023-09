Elon Musk bez zgody przekazał swojemu biografowi poufne rozmowy z ukraińskim ministrem

Miliarder zaprzeczył, że kazał dezaktywować łączność satelitarną Starlink, twierdząc, że nie była ona aktywna w tym regionie.

Jednocześnie Musk powiedział również, że otrzymał prośbę "od władz rządowych" o aktywację Starlink, obsługiwanego przez jego producenta statków kosmicznych SpaceX, "aż do Sewastopola". Nie sprecyzował, kto dokładnie wysłał tę prośbę.

"Oczywistym zamiarem było zatopienie większości rosyjskiej floty. Gdybym zgodził się na ich prośbę, SpaceX byłby jawnym współwinnym poważnego aktu wojny i eskalacji konfliktu" - przekonywał Musk na swojej platformie społecznościowej X, znanej wcześniej jako Twitter.

Z biografii wynika, że Fiodorow rzekomo nalegał na Muska, aby przywrócił łączność dronów.

Ukraiński minister powiedział "Financial Times", że sam Musk poinformował go, że wyłączył Starlink w pobliżu linii frontu, a Fiodorow faktycznie poprosił go o włączenie systemu na Krymie i innych okupowanych terytoriach Ukrainy.

Starlink Elona Muska ważny od początku inwazji Rosji na Ukrainę

SpaceX Elona Muska rozpoczął dostarczanie satelitarnego systemu internetowego Starlink na Ukrainę wkrótce po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. System zapewnił wielu Ukraińcom dostęp do internetu pomimo przerw w dostawie prądu i rosyjskich ataków na infrastrukturę internetową kraju.