Mark Brzezinski: Stany Zjednoczone i Polskę łączą wspólne wartości

W moim przekonaniu Ukraina – centymetr po centymetrze, metr po metrze – wygrywa. Ale Ukraina to ogromny kraj i to zwycięstwo zabierze trochę czasu. To właśnie teraz jest czas na przygotowanie do tego, o czym mówił niedawno sekretarz Tony Blinken – do tego, by Ukraina nie tylko przetrwała, ale też, by się rozwijała. I mam poczucie, sądzę, że Ameryka, Polska i inne kraje zaczynają już te przygotowania poprzez rozmowy o tym, co możemy zrobić wspólnie.

A powinniśmy współpracować nad poszerzeniem NATO? I jeśli tak, to które kraje powinno takie poszerzenie objąć?

Prezydent Biden mówił o tej sprawie w trakcie szczytu NATO w Wilnie. Nie będę dodawał nic więcej poza tym, że dany kraj musi być naprawdę przygotowany, by do tego doszło. Chciałbym też zauważyć, że jeśli kiedykolwiek był moment, który tak wyraźnie dowodził tego, że kolektywna ochrona działa – to jest to właśnie teraz. Polska jest bezpieczna i chroniona. Główna teza dotycząca poszerzenia NATO w latach 90. dotyczyła przecież tego, że poszerzamy sojusz, by wschodnia flanka była bezpieczna. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Polska nie była dziś w NATO. Mieszkałem w Polsce 32 lata temu, zanim stała się członkiem sojuszu. Wtedy była niepewna i niespokojna.

Teraz czujemy się bezpieczni.

Czujemy się bezpieczni – to piękne stwierdzenie. Gdy rozmawiamy dziś rano – to kolejny dzień nowego roku szkolnego. Dzieci idą do szkoły, ich rodzice idą do pracy. Polska jest normalnym krajem – na granicy strefy wojny. To pokazuje najlepiej, że bezpieczeństwo zbiorowe działa. To dowód na to, jak mądrą decyzją, jak dobrą inwestycją, którą dokonały USA i inne kraje sojuszu, było jego poszerzenie w 1997 roku.