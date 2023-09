Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 562 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy w Moskwie w płomieniach stanąć miał budynek należący do Federalnej Służby Celnej.

Część aktywów (najprawdopodobniej cywilnych) może przypaść synowi Prigożyna, ale może on również ubiegać się o te wojskowe, zwłaszcza że w Grupie Wagnera istniało silne poczucie osobistej lojalności wobec Prigożyna, a niektórzy najemnicy nie chcą być przejęci przez podmiot zewnętrzny.

Według "The New York Times", którego dziennikarze rozmawiali z byłymi i obecnymi urzędnikami w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce i Rosji, a także z czterema Rosjanami, którzy pracowali dla Prigożyna, walka o spuściznę Prigożyna jest zacięta. - Grupa Wagnera to nie tylko pieniądze, to rodzaj religii. Jest mało prawdopodobne, aby taka struktura całkowicie zniknęła. Moim zdaniem jest to niemożliwe - powiedział gazecie Maksym Szugałej, który pracował dla Prigożyna jako konsultant polityczny. W latach 2019-2020 spędził ponad rok w libijskim więzieniu, podczas gdy Prigożyn starał się o jego uwolnienie. Mężczyzna, podobnie jak wielu wagnerowców, mówi o lojalności wobec swojego przywódcy.

Rosyjski GRU może kontrolować działania najemników w Afryce

Według zachodnich urzędników posiadających tajne informacje wywiadowcze, dwie rosyjskie agencje wywiadowcze, SVR i GRU, rywalizują o kluczowe części imperium Prigożyna. Pierwsza z nich prawdopodobnie przejmie biznes medialny - organizacje zaangażowane w propagandę i dezinformację za granicą. Operacje najemników przypadną Ministerstwu Obrony i GRU -powiedziały "NYT" dwie osoby z dwóch różnych rządów.

Aktywność wojska w tym obszarze jest już wyraźnie widoczna. Pod koniec sierpnia delegacja rosyjskich oficerów wojskowych pod przewodnictwem wiceministra obrony Junusa-beka Jewkurowa odwiedziła trzy afrykańskie kraje, w których działa Grupa Wagnera. Nagrania wideo rozpowszechnione przez władze Burkina Faso i Mali pokazują go w towarzystwie wysokiego rangą oficera GRU, generała majora Andrieja Awerianowa, który jest podejrzewany na Zachodzie o przeprowadzenie takich operacji, jak otrucie Skripalów w Wielkiej Brytanii, wysadzenie magazynu wojskowego w Czechach i otrucie bułgarskiego handlarza bronią Emeliana Gebreva. Zachodni urzędnicy uważają Awerianowa za głównego kandydata do kierowania przynajmniej częścią operacji Grupy Wagnera.