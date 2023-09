Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 562 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy w Moskwie w płomieniach stanąć miał budynek należący do Federalnej Służby Celnej.

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN powiedział, że odrzuca podpowiedzi, iż nadszedł czas na negocjacje pokojowe z Kremlem.

- Kiedy chcesz osiągnąć kompromis lub prowadzić z kimś dialog, nie możesz tego robić z kłamcą - powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski zasugerował, że śmierć przywódcy Grupy Wagnera, która nastąpiła po krótkotrwałym buncie zagrażającym autorytetowi prezydenta Rosji, była ostrzeżeniem, które należy wziąć pod uwagę.

Gdy Stany Zjednoczone i inni kluczowi sojusznicy Ukrainy nadal dostarczają broń do Kijowa i podkreślają, że warunki do osiągnięcia "sprawiedliwego i trwałego" pokoju nie zostały jeszcze spełnione, niektórzy światowi przywódcy, w tym prezydent Brazylii Lula Da Silva, wezwał Ukrainę do zakończenia wojny.