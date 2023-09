Były minister obrony Ukrainy ostrzega przed III wojną światową

"Jednakże robi to w sposób oczywisty tylko w jednym celu - aby kupić sobie czas, przegrupować i 'ostatecznie rozwiązać kwestię ukraińską wykorzystując nowe zasoby. Rosja nie uznaje istnienia Ukrainy i Ukraińców" - stwierdził.



"Jej celem jest zniszczenie ukraińskiego państwa i asymilacja Ukraińców" - dodał.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina informuje o sukcesach kontrofensywy. Nocny pożar w Moskwie W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękował trzem ukraińskim brygadom zaangażowanym w walki na wschodzie i południu Ukrainy. "Dziękuję wam wojownicy za bardzo, bardzo skuteczne niszczenie okupantów" - mówił.

Reznikow porównał wezwania do czynienia ustępstw na rzecz Rosji do żądań wobec Czechosłowacji w 1938 roku, by ta oddała Kraj Sudecki nazistowskim Niemcom. Czechosłowacja ugięła się, pod naciskiem Wielkiej Brytanii i Francji, ale - jak pisze Reznikow - "to nie powstrzymało Hitlera". "Wkrótce III Rzesza całkowicie przejęła kontrolę nad tym, co zostało z Czechosłowacji, w tym nad jej arsenałem militarnym. Putin działa według podobnego wzoru" - podkreślił Reznikow.



Były minister obrony Ukrainy: Władimir Putin nie zatrzyma się na nas

Były ukraiński minister obrony napisał też, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. "Pozwalając Rosji pozyskać zasoby Ukrainy... to tylko zwiększy ambicje Kremla i doprowadzi do nowej, wielkiej wojny we wschodniej Europie, która w sposób nieuchronny będzie obejmować NATO - z wszelkim ryzykiem z tym związanym" - napisał.