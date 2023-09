Są zatrzymani ws. zmuszania Kubańczyków do walki w Ukrainie. Grozi im kara śmierci

Na początku bieżącego tygodnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuby wydało komunikat, w którym poinformowało o wykryciu siatki przemytników ludzi, którzy zmuszali obywateli Kuby do walki na Ukrainie po stronie Rosji. Jak podkreślono, trwają prace nad "zneutralizowaniem i rozmontowaniem" wykrytej siatki. "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad neutralizacją i rozmontowaniem siatki przemytników ludzi, która działała w Rosji i która doprowadzała do wcielenia obywateli Kuby żyjących tam, a nawet niektórych obywateli żyjących na Kubie, do sił zbrojnych biorących udział w działaniach wojennych na Ukrainie" - brzmiało oświadczenie kubańskiego rządu.

Reklama

Siatka przemytników zmuszała Kubańczyków do walki na Ukrainie. Zatrzymano 17 osób

Jak podaje agencja Reutera, w sprawie aresztowanych zostało dotychczas 17 osób. - W wyniku śledztwa aresztowano 17 osób, w tym wewnętrzny organizator tych działań - powiedział Cesar Rodriguez, pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kuby.

Rodriguez nie podał nazwisk żadnej z osób oskarżonych o udział w sprawie. Jednocześnie podkreślił jednak, że przywódca siatki „polegał na dwóch osobach mieszkających na wyspie, by werbować Kubańczyków do walki na Ukrainie po stronie Rosji”.

Prokuratura poinformowała, że – w zależności od wagi i rodzaju przestępstwa – osobom zamieszanym w sprawę może grozić kara do 30 lat więzienia, dożywocie lub kara śmierci.