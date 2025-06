Zapytany o to, co Rosja jest gotowa zrobić, aby pomóc Teheranowi, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział: „Wszystko zależy od tego, czego potrzebuje Iran”. Stwierdził także, że sama oferta Moskwy dotycząca mediacji w kryzysie jest formą wsparcia.

Pieskow potępił działania militarne Stanów Zjednoczonych. – Następuje wzrost liczby uczestników tego konfliktu – a raczej już nastąpił. To nowa spirala eskalacji napięcia w regionie – stwierdził. – Oczywiście potępiamy to i wyrażamy głębokie ubolewanie. Pozostaje kwestią otwartą, co stało się z irańskimi obiektami jądrowymi i czy istnieje zagrożenie promieniowaniem – mówił.

Z relacji Pieskowa wynika, że Donald Trump nie informował władz Rosji o planowanych atakach. – Nie było żadnych szczegółowych informacji. Temat Iranu był wielokrotnie poruszany przez prezydentów podczas ich ostatnich rozmów, Rosja zgłosiła pewne propozycje, ale nie było żadnych bezpośrednich szczegółowych informacji na ten temat – powiedział.

Najwyższy przywódca Iranu prosi Władimira Putina o podjęcie działań

Wizyta Aragcziego była decyzją najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego. Jak informuje agencja Reutera, irański minister miał dla Putina list od Chameneiego, w którym przywódca Iranu miał apelować o wsparcie. Pieskow w rozmowie z dziennikarzami nie potwierdził tych informacji. Przekazał, że Putinowi nie przekazano żadnego listu.

Irańskie źródła poinformowały Reutera, że Iran nie jest zadowolony z dotychczasowego wsparcia Rosji i chce, aby Putin zrobił więcej, aby wesprzeć Teheran w konfrontacji z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.