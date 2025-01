Czytaj więcej Polityka Korea Północna „wita” Donalda Trumpa salwą rakiet balistycznych Korea Północna wystrzeliła liczne pociski balistyczne krótkiego zasięgu ze swojego wschodniego wybrzeża - informuje ministerstwo obrony Korei Południowej.

W Teheranie widzą to trochę inaczej. – To jest ruch, który ma upewnić Moskwę i Putina, że Iran nie porzuci ich, nawet w obliczu deeskalacji swoich stosunków z Zachodem i USA – sądzi ostatni irański ambasador w ZSRR, Nematollah Izadi.

Administracja Bidena też robi prezent Trumpowi

Stosunki obu państw jednocześnie podminowują wzajemne pretensje. Teheran nie chce uznać rosyjskich aneksji w Ukrainie, w dokumencie zapisano nawet „ochronę integralności terytorialnej”. Dodatkowo Iran, który ostatnio poniósł serię bolesnych porażek (w tym znaczne osłabienie przez Izrael sojuszniczego libańskiego Hezbollahu, upadek reżimu Asada w Syrii, klęski sojuszników – jemeńskich Hutich – w starciu z flotą amerykańsko-brytyjską), oskarża Rosję o część z nich.

Jeden z generałów irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji publicznie skarżył się, że Rosjanie nie wspierali upadającego Asada i przeszkadzali robić to Irańczykom. Nie wiadomo, jak niechęć tej elitarnej formacji wpłynie na dalszy rozwój stosunków między państwami.

Z drugiej strony Kreml sam poniósł dyplomatyczną porażkę na Kaukazie, gdzie USA podpisały umowę o strategicznym partnerstwie z Armenią. „Galopująca aktywność przywódców Armenii w podpisywaniu różnych dokumentów o współpracy ze wszystkimi i o wszystkim może mieć nieprzyjemne skutki dla tego kraju” – zagroził Erywanowi wprost szef komitetu spraw zagranicznych rosyjskiego senatu Grigorij Karasin.

Tydzień wcześniej władze Armenii zaczęły szykować się do podjęcia rozmów o wstąpieniu kraju do UE, co bardzo rozzłościło Kreml, choć ewentualne efekty tych działań to bardzo odległa perspektywa.