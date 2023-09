Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 562 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy w Moskwie w płomieniach stanąć miał budynek należący do Federalnej Służby Celnej.

- Pracujemy metodycznie, identyfikujemy najbardziej kluczowe cele i najbardziej kluczowe obiekty dla samej Federacji Rosyjskiej. Należą do nich obiekty wojskowe, obiekty przemysłu obronnego, które produkują pociski rakietowe i drony, a także obiekty związane z logistyką rosyjskich wojsk działających na naszym terytorium. Mamy więc wiele celów. Wszystkie są ponumerowane, hierarchicznie zdefiniowane, ich znaczenie jest określone i celowo je niszczymy, aby zmniejszyć potencjał Rosji do osiągnięcia efektu domina, kiedy zniszczenie jednego zakładu doprowadzi do tego, że inne, które są powiązane z jego produktami, przestaną wytwarzać produkty wojskowe - powiedział Wadym Skibicki.

Według przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego, nawet sami Rosjanie przyznają, że Ukraińcy pracują nad namierzaniem obiektów, które umożliwiają Rosji prowadzenie wojny.

Poinformował również, że Ukraina wykorzystuje wszystkie dostępne środki do tych celów.