05:01 Trwa ewakuacja ukraińskich cywilów z rejonu kupiańskiego

Od 9 sierpnia z rejonu kupiańskiego, który znajduje się pod ostrzałem Rosjan, ewakuowało się 1 433 cywilów - poinformował Ołeh Synehubow, gubernator obwodu charkowskiego. Władze ewakuowały 715 osób, w tym 165 dzieci. Kolejnych 718 osób, w tym 178 dzieci, ewakuowało się na własną rękę - napisał Synehubow na swoim kanale w serwisie Telegram. W rejonie Kupiańska Rosjanie podejmują próbę ofensywy.



04:36 Wołodymyr Zełenski: Ukraina zwiększa krajową produkcję uzbrojenia

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że spotkał się z przedstawicielami ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. - Artyleria produkowana na Ukrainie. Pociski produkowane na Ukrainie. Drony, rakiety, pojazdy opancerzone. Maksymalizujemy możliwości produkcyjne. Ukraina może to zrobić. Fundusze są dostępne. Nasz przemysł zbrojeniowy osiągnie lepsze wyniki - powiedział ukraiński prezydent.



04:32 W ciągu doby Rosjanie stracili na froncie południowym 293 żołnierzy

Dowódca zgrupowania "Tawria", walczącego na południowym froncie na Ukrainie, gen. Ołeksandr Tarnawski poinformował, że w ciągu doby Rosjanie stracili na tym odcinku frontu 293 żołnierzy (50 zabitych, 243 rannych) i 25 jednostek sprzętu wojskowego - w tym jeden czołg, cztery wozy opancerzone, dziewięć zestawów artyleryjskich i moździerzy. Ukraińcy mieli zniszczyć w ciągu doby pięć rosyjskich składów amunicji i jedno stanowisko dowodzenia.



04:28 Erdogan w przyszłym tygodniu spotka się w Soczi z Władimirem Putinem

Spotkanie Recepa Tayyipa Erdogana z Władimirem Putinem, do którego ma dojść w przyszłym tygodniu w Soczi, potwierdził rzecznik rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Ömer Çelik. Çelik podkreślił, że Erdogan angażuje się dotychczas w "intensywną dyplomację, by przeciwdziałać globalnemu kryzysowi żywnościowemu". Rozmowa Erdogana z Putinem ma dotyczyć przede wszystkim powrotu Rosji do tzw. porozumienia zbożowego, od którego Rosja odstąpiła 17 lipca.



04:22 Departament Stanu USA liczy na przestrzeganie Konwencji Wiedeńskiej przez Rosję w stosunku do dyplomatów USA

Departament Stanu wydał oświadczenie w tej sprawie w związku z wezwaniem pracowników ambasady USA - Jeffreya Cillina i Davida Bernsteina - na przesłuchanie przez FSB w sprawie byłego pracownika amerykańskiego konsulatu we Władywostoku, Roberta Szonowa. "Rosja, zgodnie z Konwencją Wiedeńską (...) jest zobowiązana, by traktować dyplomatów z należnym szacunkiem i podejmować wszystkie niezbędne środki, by przeciwdziałać atakom na ich wolność i godność" - oświadczył Departament Stanu. Strona amerykańska "protestuje" przeciwko próbom "zastraszania i prześladowania" amerykańskich dyplomatów i nazywa oskarżenia wobec Szonowa "kompletnie bezpodstawnymi". Szonow jest oskarżony przez stronę rosyjską o zbieranie informacji na temat mobilizacji, przebiegu wojny na Ukrainie i działalności dysydenckiej Rosjan. Były pracownik konsulatu generalnego USA miał to robić na polecenie dyplomatów USA.



04:20 W nocy z poniedziałku na wtorek nad obwodem biełgorodzkim strącono ukraińskiego drona

Informacje takie podaje Ministerstwo Obrony Rosji. Do zestrzelenia drona doszło 28 sierpnia ok. 23:00 czasu moskiewskiego. Dron został strącony przez rosyjską obronę powietrzną.