W Rosji brakuje chętnych do wstąpienia do armii pomimo wysokiej pensji i przywilejów

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 552 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada zwiększenie krajowej produkcji broni i amunicji.

Od początku inwazji na Ukrainę, rosyjska armia stara się uczynić służbę w wojsku atrakcyjną finansowo w nadziei na przyciągnięcie większej liczby rekrutów.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony przypomina słowa słowa Władimira Putina z 4 lutego 2022 r., na krótko przed inwazją, że porucznicy otrzymują 81 200 rubli miesięcznie. Jednak w październiku 2022 r. Putin obiecał nawet zmobilizowanym żołnierzom 195 tys. rubli miesięcznie.

Wysokie zarobki nie przekonają Rosjan do udziału w wojnie na Ukrainie

Według danych wywiadu, młodsi oficerowie biorący udział w wojnie przeciwko Ukrainie otrzymują obecnie ponad 200 tys. rubli miesięcznie.

"To ponad 2,7 razy więcej niż średnia pensja w Rosji - 72 851 rubli... Jest bardzo prawdopodobne, że pensja i dodatkowe przywileje są potężną zachętą do wstąpienia do wojska, zwłaszcza dla osób z biedniejszych regionów Rosji. Jednak nadal jest mało prawdopodobne, aby Rosja osiągnęła swoje cele w zakresie rekrutacji ochotników do armii" - przekazano we wtorkowym raporcie wywiadu wojskowego Wielkiej Brytanii.