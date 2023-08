Papież ucieszył Rosjan, ale zdenerwował Ukraińców. Co chciał powiedzieć Franciszek?

Satysfakcji nie krył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który do wypowiedzi Franciszka odniósł się w rozmowie z rządowymi mediami. – Papież zna rosyjską historię i bardzo dobrze. Ona rzeczywiście jest głęboka, ma głębokie korzenie. Nasze dziedzictwo nie ogranicza się jedynie do Piotra I i Katarzyny II, jest znacznie starsze – mówił Pieskow.

Biuro prasowe wyjaśnia słowa papieża

We wtorek głos w sprawie wypowiedzi papieża zabrało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, które przekonywało, że Franciszek nie zamierzał „pochwalać imperialistycznej logiki i przywódców, o których wspominał”. – Papież chciał ożywić młodych ludzi, by zachowali i promowali to, co jest pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturalno-duchowym – czytamy w komunikacie opublikowanym (również po rosyjsku) na stronie Vaticannews.

W przemówieniu do młodych rosyjskich katolików papież wprost nie odniósł się do trwającej od ponad półtora roku wojny Rosji z Ukrainą. Zasugerował zaś, że jeszcze ona trochę potrwa i zachęcał, by byli „rzemieślnikami pokoju wśród wielu konfliktów i polaryzacji”. – Zapraszam was do bycia świadkami ziaren pojednania, małych ziaren, które podczas tej wojennej zimy jeszcze nie zaczną kiełkować w zamarzniętej ziemi, ale pewnego razu rozkwitną wiosną – przekonywał.

W kwietniu, po zakończeniu wizyty w Budapeszcie, Franciszek mówił o „niejawnej misji” Watykanu w sprawie pokoju nad Dnieprem. Wówczas zachodnie media, powołując się na wysokiej rangi ukraińskich urzędników podawały, że w Kijowie nic nie wiedzą o rozmowach pomiędzy Watykanem a Moskwą. W czerwcu ukraińską stolicę odwiedził kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, który spotykał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Następnie pojechał do Rosji, gdzie rozmawiał ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarchą Cyrylem I i ludźmi z bliskiego otoczenia Władimira Putina, w tym ze ściganą przez MTK Marią Lwową-Biełową (doradczynią prezydenta Rosji ds. praw dziecka).

W Moskwie i Kijowie papieski wysłannik rozmawiał, jak sam później przyznał w watykańskich mediach, o powrocie wywiezionych do Rosji ukraińskich dzieci. Wciąż nie wiadomo, czy komukolwiek udało się za pośrednictwem Stolicy Apostolskiej wrócić do domu.