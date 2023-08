Na podatkowe preferencje nie może też liczyć małżeństwo, które przygarnęło ukraińskiego chłopca. Przybył on sam do Polski i znalazł się w noclegowni. Stamtąd trafił do ich domu, a sąd ustanowił małżonków tymczasowymi opiekunami. Ponosili oni koszty jego utrzymania, troszczyli się o rozwój fizyczny i duchowy, dbali o edukację. Podkreślają, że chłopak zaczął traktować ich dom jak własny.

Potrzebna jest zmiana

Małżeństwo ma trójkę własnych pociech. Czy może skorzystać z wprowadzonego przez Polski Ład zwolnienia z PIT przysługującego rodzicom czwórki dzieci? Nie może. Zwolnienie jest bowiem dla rodziców (także zastępczych) i opiekunów prawnych. A nie opiekunów tymczasowych. „Nie należy utożsamiać instytucji opiekuna tymczasowego z ugruntowaną w prawie polskim instytucją opiekuna prawnego” – podkreślił fiskus. Dodał, że specustawa zmieniła przepisy o PIT. Nie rozszerzyła jednak katalogu uprawnionych do preferencji (nr 0114-KDIP3-2.4011.507.2023.2.AC).

– Z przykrością stwierdzam, że fiskus ma rację. I obawiam się, że nic nie pomoże odwoływanie się do wykładni celowościowej czy też zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników. Przepisy są bowiem jasne – mówi dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl.

– W tej kwestii potrzebna jest interwencja ustawodawcy. Krąg osób uprawnionych do ulg powinien być poszerzony o opiekunów tymczasowych. Problem mógłby też choć częściowo naprawić minister finansów, wydając korzystną dla podatników interpretację ogólną bądź objaśnienia – dodaje Piotr Sekulski.