Czechy kontra Raiffeisen. Jest śledztwo w sprawie działalności banku w Rosji

Ze względu na uporczywe trzymanie się rosyjskiego rynku, RBI znajduje się pod presją organów regulacyjnych i akcjonariuszy. W marcu Europejski Bank Centralny zażądał, aby grupa opuściła Rosję, a wcześniej przedstawiła plan działania w tym kierunku. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA od kilku miesięcy analizuje działania RBI. Ukraina umieściła austriacką grupę na liście „międzynarodowych sponsorów rosyjskiej wojny”. Wszystko to okazało się niewystarczające, aby oderwać Austriacki bank od rosyjskiej złotej kury.

Pozorowane działania Raiffeisen Bank International

Wiosną ubiegłego roku RBI poinformowało, że w związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie dopuszcza możliwość opuszczenia Rosji. Jednak inaczej aniżeli inne wielkie bank, np. francuskie, nie zwinęła swojego biznesu, ponosząc straty. Efekt był widoczny w wynikach finansowych. Połowa zysku całej grupy za 2022 r pochodziła z Rosji.



W marcu tego roku grupa przedstawiła dwie możliwości wyjścia – sprzedaż przedsiębiorstwa lub wycofanie aktywów z bilansu ogólnego, czyli faktyczne rozpoznanie strat w Rosji. Ale nic się nie wydarzyło. Prezes RBI Johann Strobl powiedział, że zaplanowany na 30 września termin ostatecznej alokacji rosyjskich aktywów zostaje przesunięty. Mówiąc o możliwości sprzedaży biznesu w kraju Strobl zaznaczył, że czeka na informacje i potencjalną zgodę władz rosyjskich.

Zgody tej bank zapewne nie dostanie, bo stał się jedyną tak przychylną reżimowi furtką w transakcjach ze światem. To Austriacy obsługują prawdopodobnie rosyjski sektor zbrojeniowy, bo większość potrzebnych tam komponentów pochodzi z importu.



Według agencji Reutersa władze rosyjskie dały jasno do zrozumienia Raiffesen, że nie chcą, aby bank wycofał się z Rosji, ponieważ umożliwia płatności międzynarodowe. Rosyjski Raiffeisenbank jest jednym z nielicznych dużych banków, który nie został dotknięty zachodnimi sankcjami, co pozwala mu na przeprowadzanie transakcji walutowych bez ograniczeń. O ustanowienie takich sankcji wobec banku występuje m.in. Polska.

Jedyne co Raiffeisenbank robi, by pozorować działania, to stopniowo zaostrza warunki transakcji walutowych, m.in. w czerwcu wprowadził zaporową, 50-procentową prowizję za przelewy przychodzące w dolarach. Prowizja obowiązywać zacznie od 1 września. I na niej także bank dobrze zarobi.