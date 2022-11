07:00 Ekspert RCB: Musimy uświadomić sobie, że mamy wroga, który jest bezwzględny

- Jest atak zbrojny na Ukrainę, a część ludzi, polityków nie potrafi powiedzieć, że to jest wojna. Nie używają prostych, wydaje się oczywistych słów, aby rozmyć odpowiedzialność. To nie wzięło się z niczego, to też jest efekt długofalowej operacji wpływu, którą - budując sobie zaplecze - prowadzi Federacja Rosyjska - ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” płk rez. Sławomir Łazarek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

06:33 Wioska Opytne jednym z centrów walk

„Ruskich jest do ch… .Mają gdzieś prognozy o zmniejszeniu tempa wojny zimą. Takich masowych szturmów jak dziś (w piątek - red.) nie pamiętam od czasu przyjazdu do Bachmutu. Wzdłuż jednego kawałka okopu można naliczyć czterdziestu ich martwych, zmieszanych z błotem. To wszystko w jeden dzień. (…) Oni mogą spać, jeść i żyć metr od swoich i naszych zabitych, a potem jakby nigdy nic iść naprzód. To trudno przekazać słowami” – pisze o sytuacji na froncie kolejny ukraiński obrońca Bachmutu z 93 brygady zmechanizowanej „Chołodnyj Jar”.

06:05 Sztab Naczelnego Wodza rozmawiał o Doniecku

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w sobotę kolejne spotkanie Sztabu Naczelnego Wodza. „Członkowie sztabu wysłuchali meldunków o sytuacji na froncie od Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy i dowódców rejonów operacyjnych. Osobno skupiono się na sytuacji w obwodzie donieckim. Zdecydowano o wzmocnieniu zgrupowania wojsk ukraińskich w celu odparcia ataków wroga” - czytamy w komunikacie, opublikowanym na stronie prezydenta.

Uczestnicy spotkania dyskutowali też na temat potrzeb sił zbrojnych w zakresie dalszego odzyskiwania okupowanych terytoriów na południu i wschodzie Ukrainy, w szczególności na temat zaopatrzenia jednostek w sprzęt i uzbrojenie. Ponadto rozmawiano o aktualnej sytuacji systemu energetycznego, postępie prac nad likwidacją skutków rosyjskich ataków rakietowych w różnych regionach Ukrainy oraz przywróceniu dostaw energii na odzyskanych terytoriach.



