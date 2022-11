Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 270 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wojska ukraińskie mogą wrócić na Krym przed końcem grudnia, a cała wojna z Rosją zapewne zakończy się do wiosny - przekonywał w sobotnim wywiadzie dla stacji Sky News Wołodymyr Hawryłow, wiceminister obrony Ukrainy.

Neutralna Szwajcaria postanowiła przeprowadzić największe od 33 lat ćwiczenia wojsk lądowych.



W ćwiczeniach, które odbędą się w dniach 22-29 listopada wezmą udział cztery bataliony zmechanizowane wraz z batalionem logistycznym i oddziałem piechoty górskie, a także oddział dowództwa sił specjalnych.

Do udziału w ćwiczeniach "PILUM 22", których przygotowanie trwało dwa lata, zmobilizowano 5 tys. żołnierzy.



Armia chce ocenić swoją zdolność do obrony kraju i jego mieszkańców w przypadku konfliktu zbrojnego, a manewry mają dostarczyć informacje na temat obecnego stanu sił lądowych i sposobu ich rozwoju w przyszłości.

W piątek armia zaapelowała do mieszkańców pięciu kantonów, w których odbędą się ćwiczenia – w Bernie, Solothurn, Aargau, Lucernie i Zurychu – o zrozumienie w przypadku utrudnień drogowych lub hałasu oraz uruchomiła gorącą linię telefoniczną, pod która mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.



Neutralna Szwajcaria produkuje dla Unii Europejskiej elementy, które mogą być użyte do produkcji sprzętu wysyłanego Ukrainie. Choć władze Szwajcarii stwierdziły, że nie koliduje to z neutralnością państwa, to odmówiły, gdy Niemcy i Dania zwróciły się o zgodę o reeksport wyprodukowanej w Szwajcarii amunicji do niemieckich Gepardów, Berno odmówiło, powołując się właśnie na względy neutralności.