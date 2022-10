04:28 Doradca mera: Rosjanie zmienili Mariupol w miasto niekończących się kolejek

Petro Andriuszczenko, doradca mera Mariupola, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że Rosjanie zmienili okupowany Mariupol w miasto niekończących się kolejek - kolejek po chleb, po wypłatę emerytur i po jakąkolwiek pomoc. "Kolejki są wszędzie" - napisał Andriuszczenko.



04:22 Zełenski: Rosjanie zniszczyli trzy kolejne zakłady energetyczne

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski,w swoim wieczornym wystąpieniu poinformował o tym, że 19 października Rosjanie zniszczyli trzy kolejne ukraińskie zakłady energetyczne. - Oczywiście zrobimy wszystko co możliwe, aby przywrócić normalny potencjał energetyczny kraju. Ale to wymaga czasu. I to wymaga naszych wspólnych wysiłków - mówił prezydent Ukrainy. Zełenski zaapelował, aby 20 października "szczególnie świadomie używać energii" od 7 rano. - Nie włączajcie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych. Ograniczcie zużycie energii i używanie tych urządzeń, które zużywają dużo energii. Jutro będzie szczególnie ważne, by konsumpcja energii była tak świadoma, jak to możliwe, w związku z czym wyłączenia prądu, aby ustabilizować (system energetyczny), będą krótsze - podkreślił.



04:20 Od 22 lipca z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 7 946 165 ton żywności

22 lipca w Stambule zawarte zostało tzw. porozumienie zbożowe między Turcją, ONZ, Rosją i Ukrainą. Od tego czasu, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym, wypłynęło 360 statków przewożących zboże i inne produkty rolne.



