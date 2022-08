05:39 Ok. 15 rosyjskich składów amunicji na południu Ukrainy zostało zniszczonych

Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły ok. 15 rosyjskich składów amunicji na okupowanym południu Ukrainy - poinformowała Natalia Humeniuk, szefowa centrum prasowego sił zbrojnych Ukrainy na południu kraju. Humeniuk mówiła, że fakt, iż Rosjanie do ostrzału celów na południu Ukrainy używają zestawów przeciwlotniczych S-300, świadczy o tym, że "brakuje im amunicji" z powodu zniszczenia licznych rosyjskich składów amunicji przez ukraińską armię w ciągu ostatnich 2-3 tygodni.



05:19 Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji: 17,3 tys. ataków Rosji na cele cywilne

Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podaje, że Rosja od początku wojny na Ukrainie atakowała cele cywilne 60 razy częściej, niż cele wojskowe. Centrum informuje o ok. 17,3 tys. atakach Rosjan na cele cywilne i ok. 300 atakach na cele wojskowe. Centrum zwraca też uwagę, że ponad 50 proc. domów mieszkalnych w Mariupolu, Charkowie, Czernihowie, Buczy, Siewierodoniecku i Lisiczańsku zostało zniszczonych lub uszkodzonych.



04:58 Dryfująca mina morska na wodach terytorialnych Rumunii

Ministerstwo Obrony Rumunii podaje, że dryfującą u wybrzeża kraju minę morską wykryto 31 lipca wieczorem w obrębie wód terytorialnych Rumunii. Mina znajdowała się ok. 2 mil morskich (3,6 km) od wybrzeża Rumunii, w pobliżu kurortu Eforie. Mina została przeniesiona w bezpieczne miejsce i zdetonowana przez nurków rumuńskiej marynarki wojennej.



04:30 400 tys. Ukraińców opuściło okupowane przez Rosjan tereny przez Zaporoże

Jak poinformował Ołeksandr Staruch, gubernator obwodu zaporoskiego, spośród tych 400 tys. osób, 106 tys. zarejestrowało się w Zaporożu jako uchodźcy wewnętrzni. 90 tys. uciekinierów z okupowanych terenów zdecydowało się zamieszkać w Zaporożu - 16 tys. z nich to mieszkańcy obwodu donieckiego, z czego 7 tys. to mieszkańcy Mariupola.



04:26 W obwodzie kijowskim znaleziono dotąd zwłoki 1 348 cywilów, którzy zginęli w wyniku agresji Rosji

Kolejnych 300 osób uważanych jest za zaginione - poinformował Andrij Niebytow, stojący na czele Departamentu Policji obwodu kijowskiego. Na antenie ukraińskiej telewizji Niebytow mówił, że "przypadki znajdowania ciał cywilów, na których widać ślady tortur, nie są odosobnione".



04:23 Zełenski: Rosjanie przerzucają wojska ze wschodu na południe

Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że "rosyjska armia próbuje wzmocnić swoje pozycje w okupowanych częściach południa" Ukrainy. - Część rosyjskich wojsk ze swoich pozycji na wschodzie przesunęła się na południe - do obwodu chersońskiego i zaporoskiego... Ale to im tam nie pomoże - stwierdził ukraiński prezydent nawiązując do kontrofensywy prowadzonej przez ukraińską armię na południu Ukrainy.