Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie - Maciej Nawacki - bez zgody sędziego przeniósł go z wydziału cywilnego do rodzinnego, choć sędzia orzekał w sprawach cywilnych przez ponad 20 lat. Juszczyszyn w rozmowie z Onetem zapowiada, że nie zamierza kończyć walki o powrót do wydziału cywilnego sądu.