Stany Zjednoczone zatwierdzą nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 550 milionów dolarów – zapowiedział John Kirby, koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Reklama

W pakiecie mają się znaleźć między innymi kolejne systemy HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), czyli Systemy Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności, pozwalające na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych.

- Wsparcie obejmie dodatkową amunicję do mobilnych, zaawansowanych systemów rakietowych, znanych jako HIMARS oraz pociski do systemów artyleryjskich 155 mm, które zostały już dostarczone do Ukrainy - powiedział Kirby.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pentagon: Rosyjskie ataki nie przerwą napływu broni na Ukrainę Ostatnie rosyjskie ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną na całej Ukrainie nie wpłynęły na zdolność tego kraju do przyjmowania zachodniej pomocy wojskowej, która nadal napływa do kraju - oświadczył rzecznik Pentagonu, John Kirby.

Nowe dostawy obejmą także m.in. 75 tys. pocisków do haubic M777 kalibru 155 mm. Nie określono ilości przekazywanej amunicji dla HIMARS.