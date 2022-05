08:01 Niemcy pomogą w przywróceniu zaopatrzenia w wodę i odbudowie domów na Ukrainie

Niemcy ogłosiły pakiet pomocowy w wysokości 63 mln euro na odbudowę Ukrainy.

– Zwiększyliśmy program natychmiastowej pomocy dla Ukrainy ze 122 mln do 185 mln euro – powiedziała niemiecka minister rozwoju Svenja Schulze. - Zostaną one wykorzystane do przywrócenia zaopatrzenia w wodę pitną i odbudowy zniszczonych mieszkań, szkół i przedszkoli.

- Tam, gdzie bomby przestały spadać, Niemcy pomogą miliardami na odbudowę - dodała.

07:40 Dwie osoby zabite podczas bombardowania szkoły w Ługańsku

Według służb ratowniczych Ukrainy, z gruzów budynku szkolnego w miejscowości Biłohoriwka w obwodzie ługańskim wyciągnięto ciała dwóch osób.

Władze podały, że około 90 osób ukrywało się w szkole, kiedy w sobotę Rosjanie zrzucili bombę.

07:23 Siły ukraińskie przeprowadzają kontrofensywę w Charkowie

Charków, w północno-wschodniej Ukrainie, jest drugim co do wielkości miastem w kraju i pozostaje głównym celem rosyjskich ostrzałów.

07:06 W nocy alarmy przeciwlotnicze zawyły w niemal całej Ukrainie

06:57 Ukraina informuje o zniszczeniu dwóch rosyjskich okrętów patrolowych

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne Południe poinformowało o zniszczeniu dwóch rosyjskich okrętów patrolowych klasy Raptor i znacznego uszkodzenia kolejnej w rejonie okupowanej przez Rosjan Wyspy Wężów. Ataku miały dokonać drony Bayraktar

06:53 Ukraina oskarżyła Rosję o zrzucenie bomby na szkołę

Serhij Haidai, szef administracji wojskowej obwodu Ługańskiego, powiedział, że rosyjski samolot zrzucił bombę na szkołę we wsi Biłohorówka, oddalonej o około 7 mil od linii frontu.

Do tej pory z gruzów uratowano 30 osób.

06:50 Kobiety, dzieci i osoby starsze ewakuowane z Azowstalu

Ukraiński rząd powiedział, że „wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze” zostały uratowane z huty Azowstal w Mariupolu, a prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że teraz przygotowują się do ewakuacji rannych, lekarzy i wojska z kompleksu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Dzieci, kobiety i osoby starsze ewakuowane z terenu Azowstalu Wszystkie dzieci, kobiety i osoby starsze zostały ewakuowane z terenu zakładów Azowstal w Mariupolu - poinformowała na Telegramie Iryna Wereszczuk, ukraińska wicepremier i minister ds. terytoriów czasowo okupowanych.

06:40 Więcej brytyjskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy

Dalsze 1,3 miliarda funtów wsparcia wojskowego zostanie przekazane przez Wielką Brytanię siłom ukraińskim w walce z inwazją Rosji.