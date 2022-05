Drewniane chipy? To będzie rewolucja

Pomysł wytwarzania półprzewodników z drewna może wydawać się co najmniej dziwny, ale realizacja projektu jest bliżej, niż mogłoby się wydawać. Ściany komórkowe w roślinach to celuloza, a to materiał, który jest w stanie przewodzić elektryczność.