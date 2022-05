Bez specjalnych nalepek nie wjedziesz do centrum miasta

Naklejki uprawniająca do wjazdu do Stref Czystego Transportu obowiązują już od początku maja. Jej brak będzie wiązał się z mandatem w wysokości 500 zł. Póki co jednak nie trzeba się tym faktem przejmować, bo naklejki są, ale nie ma wyznaczonych stref.