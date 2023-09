Natalia Maliszewska zawieszona! Złamała przepisy antydopingowe

Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) początkowo poinformowała, że zawieszona została "przedstawiciela łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim". Nazwisko poznaliśmy kilkadziesiąt minut później. Maliszewska nie wpadła na dopingu, ale złamała przepisy dotyczące zgłaszania danych pobytowych oraz dyspozycyjności do kontroli, które są fundamentem systemu walki z nielegalnym wspomaganiem.

Natalia Maliszewska, tegoroczna wicemistrzyni Europy w short-tracku i polska nadzieja na medal igrzysk w Pekinie.

Polka w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy popełniła trzy takie przewinienia i grozi jej nawet dwuletnia dyskwalifikacja, choć niewykluczone, że zawieszenie będzie krótsze. To tymczasowe, które właśnie zaczęła, zostanie wliczone do ewentualnej kary, co oznacza, że występ Maliszewskiej na kolejnych zimowych igrzyskach - w 2026 roku - nie jest zagrożony, choć pod znakiem zapytania mogą stanąć jej przygotowania do kwalifikacji olimpijskich.

Złamanie przepisów antydopingowych. Co zrobiła Natalia Maliszewska

Łyżwiarka popełniła dwa "Filing Failure" (FF), które polegają na nieterminowym lub błędnym wprowadzeniu danych do systemu ADAMS. Miała też jeden "Missed Test" (MT), bo spóźniła się na kontrolę antydopingową, choć - jako zawodniczka z puli testowej - musi każdego dnia zadeklarować godzinne okienko podczas którego będzie do dyspozycji kontrolerów. - Chodziło o kilka minut - wyjaśni w rozmowie z "Rz" szef POLADA Michał Rynkowski.