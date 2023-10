Władimir Putin zorganizuje igrzyska. Świat sportu przed wielką próbą

Kiedy i gdzie Rosja zorganizuje swoje igrzyska

Putin otwarcie krytykuje działania człowieka oraz organizacji, z którymi przez lata szedł pod rękę, skoro nawet skandal dopingowy podczas igrzysk w Soczi (2014), których ceremonię otwarcia oglądali wspólnie z Bachem z loży honorowej, nie przeszkodził Rosjanom wystąpić na imprezie w Rio de Janeiro (2016). Weto postawiła wówczas jedynie federacje lekkoatletyczna. Reprezentanci kraju urzędowo wspierającego nielegalne wspomaganie zdobyli w Brazylii 55 medali.

Dziś Rosjanie szykują dla MKOl-u konkurencję i zapraszają do współpracy. - Jesteśmy gotowi do współdziałania ze wszystkimi, którzy podzielają tradycyjne wartości oraz zasady sportu - zapewnia Putin. BRICS Games to nie wszystko, bo we wrześniu Moskwa i Jekaterynburg staną się areną Światowych Igrzysk Przyjaźni z pulą nagród 4,6 mld rubli. Wcześniej, już w lutym, Kazań ugości e-sportowe Igrzyska Przyszłości. Najbliższy rok będzie dla światowego sportu czasem próby.