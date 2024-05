Słaba koniunktura obniża sprzedaż ciągników

Bardziej uderzające są dane za cztery pierwsze miesiące bieżącego roku. Jak bowiem podaje Izba, w ciągu nich zarejestrowano w sumie 2759 nowych ciągników. To o 595 mniej niż w tym samym okresie 2023 r. Spadek rejestracji sięga tu 17,7 proc.

W kwietniu 2024 r. zarejestrowano 363 nowe przyczepy rolnicze. – Liczba ta wpisuje się w trend ostatnich miesięcy, gdzie wyraźnie widać prostą poziomą linię na wykresie. Liczba rejestracji od września zeszłego roku nie przekroczyła 420 w miesiącu. Od początku roku zarejestrowano zaś 1553 nowe przyczepy rolnicze i jest to aż o 521 mniej niż przed rokiem. Spadek sięga tu już 25,1 proc. – podsumowuje PIGMiUR.

– Choć rolnicy cały czas czekają na korzystne dla siebie decyzje, a przez to wstrzymują się z zakupem nowego sprzętu, to jednak wciąż inwestują, tyle że ostrożnie. Widać to w trendzie, jaki wyraźnie, i to od dłuższego czasu, rysuje się na rynku wtórnym – mówi Hubert Seliwiak. PIGMiUR odnotowała bowiem w pierwszych czterech miesiącach tego roku 9429 rejestracji używanych ciągników. To o 708, czyli o 8,1 proc., więcej niż w tym samym okresie 2023 r.

Pogorszenie koniunktury w polskim rolnictwie

Wszystko to wpisuje się w opublikowane pod koniec marca wyniki przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania koniunktury w rolnictwie w drugiej połowie zeszłego roku.

– Pogorszenie koniunktury zasygnalizowało w nim 43,6 proc. kierujących gospodarstwami rolnymi, a poprawę około 6 proc. Pozostali uznali, że sytuacja ich gospodarstw nie ulegnie zmianie – informuje Główny Urząd Statystyczny w raporcie ze swojego badania.

Najkorzystniej swoją sytuację ocenili kierujący gospodarstwami specjalizującymi się w produkcji zwierzęcej, najgorzej – producenci roślin. Najbardziej pesymistyczne opinie na temat zmiany opłacalności produkcji wyrazili rolnicy prowadzący uprawy pod osłonami oraz rzepaku i rzepiku, a także hodowcy trzody chlewnej. Główne obawy rolników dotyczyły spadku popytu na wytwarzane przez nich produkty i były najgorsze od półtora roku. Pytani o prognozy na pierwsze półrocze 2024 r. rolnicy również wyrażali pesymizm, choć mniejszy niż w dwóch wcześniejszych edycjach przeprowadzanego co pół roku badania.