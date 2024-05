Zmiany w VAT mogą wesprzeć szpitale

Rozwiązanie to mogłoby zdecydowanie poprawić kondycję polskich szpitali oraz rozwinąć usługi najmu Agnieszka Wiśniewska, prezes Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

– Odnoszą się one do usługi napraw i konserwacji jako tych usług, które objęte są obniżonym podatkiem VAT. Nie jest jasne, jaką stawką podatkową powinny być objęte takie czynności, jak przegląd techniczny czy serwis. Wszystkie te czynności zmierzają do sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i dążenia do usprawnienia jego funkcjonowania, w związku z tym nie powinno być wątpliwości co do jednolitego sposobu ich opodatkowania. Niestety w praktyce pojawiają się problemy interpretacyjne z prawidłowym przypisaniem podatku dla danej usługi powiązanej z wyrobem medycznym. Nie ułatwiają tego również niespójne ze sobą interpretacje podatkowe – tłumaczy prezes organizacji Technomed.

Kupno wyrobów medycznych zamiast najmu lub dzierżawy

Szpitale częściej decydują się na kupno wyrobów medycznych niż na ich najem lub dzierżawę, ponieważ ta pierwsza forma nabycia objęta jest niższą stawką VAT. W przeciwieństwie do najmu i dzierżawy kupno wyrobów medycznych stanowi mniej elastyczną formę zaopatrywania szpitali w niezbędny sprzęt, ponieważ nie pozwala na uwzględnienie np. czasowych zmian w zapotrzebowaniu na dane kategorie wyrobów. Co istotne, propozycje wypracowane przez branżowe organizacje – poza zmianami dotyczącymi stawki VAT za najem/dzierżawę wyrobów medycznych pozostają neutralne dla poziomu wpływów do budżetu państwa.

Przed podjęciem decyzji o zakupie wyrobu medycznego każdy szpital przeprowadza z pewnością analizę finansową takiej inwestycji, podczas której rozważa konsekwencje wyboru poszczególnych form nabycia wyrobu.

– Celem, który nam przyświeca, jest chęć wyeliminowania z tych analiz zmiennej w postaci różnych stawek VAT dla poszczególnych sposobów nabycia wyrobu. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której szpitale będą podejmować decyzje w tym przedmiocie wyłącznie na podstawie istniejącego zapotrzebowanie na wyroby medyczne, a więc na podstawie potrzeb pacjentów pozostających pod ich opieką, nie musząc brać pod uwagę kryterium optymalizacji podatkowej – podkreśla Agnieszka Wiśniewska.