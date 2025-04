W PIT-37 są przychody z pracy, zlecenia i umów o dzieło

Najłatwiej mają pracownicy, zleceniobiorcy, zarabiający na umowach o dzieło, w radach nadzorczych czy zarządach, a także emeryci. Oni dostali od skarbówki gotowe PIT-37, wypełnione na podstawie informacji od płatników. Są w nich przychody, koszty, dochody, składki, zaliczki, wyliczony podatek do zapłaty albo zwrotu. Nie muszą nic przy nich robić, zeznania zostaną automatycznie zaakceptowane. Oznacza to, że będą złożone w terminie.

A co wtedy, gdy z takiej automatycznie wysłanej deklaracji wynika podatek do dopłaty? Urząd skarbowy poinformuje o tym podatnika. Zrobi to w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia). Podatek trzeba zapłacić w ciągu siedmiu dni od odebrania informacji.

Do zeznań sporządzonych przez skarbówkę warto jednak zajrzeć. Pamiętajmy, że nie uwzględniają one większości podatkowych preferencji. Znajdziemy w nich tylko ulgę na dzieci oraz odliczenia od dochodu przepisane z informacji PIT-11 od płatnika: składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na rzecz związków zawodowych. Resztę ulg trzeba wpisać samemu. Warto także sprawdzić ulgę na dzieci, bo nie zawsze jest rozliczona tak, jak powinna. Deklaracją od skarbówki powinni zainteresować się też ci, którzy chcą się opodatkować z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem. Fiskus przygotowuje bowiem zeznania indywidualne (szerzej na ten temat pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 24 kwietnia).

Jak rozliczyć dochody z giełdy i sprzedaży mieszkania?

W usłudze Twój e-PIT czeka też zeznanie PIT-38 przeznaczone dla uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, np. sprzedaży akcji na giełdzie. Można je zmieniać, chociażby uzupełnić o dodatkowe koszty. Pamiętajmy też, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady opodatkowania zysków z funduszy kapitałowych. Inwestor rozlicza je właśnie w zeznaniu PIT-38 (wcześniej rozliczeniem zajmował się płatnik, czyli fundusz).