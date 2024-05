Zwalnia koło zamachowe przemysłu. Polska branża motoryzacyjna słabnie

Byłby to co prawda spadek z wysokiego stołka: w 2023 r. branża pobiła rekord wartości produkcji sprzedanej, osiągając poziom 236,5 mld zł. Rekordowy okazał się także eksport, który przekroczył 50 mld euro, wzrosło o niespełna 3 proc. zatrudnienie. Jednak w tym ostatnim trend wzrostowy już okazał się nierównomierny: jeśli po pierwszym kwartale 2023 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe od tego na koniec 2022 r. o 3,8 tys., to później tempo wzrostu znacząco wyhamowało. Ma to duże znaczenie dla rynku pracy, bo bezpośrednio przy produkcji pojazdów, części i podzespołów zatrudnienie znajduje 200 tys. pracowników – ponad 7 proc. wszystkich osób pracujących w całym przemyśle. Dodatkowo, w sektorach powiązanych z motoryzacją pracuje kolejne 300 tys. osób.

Negatywnie na rynek wpłynęło zamknięcie produkcji w takich firmach jak Scania Production Słupsk czy wrocławskich zakładach Volvo Buses. Fabryka w Słupsku zakończyła budowę nadwozi autobusów, pozostając jedynie przy produkcji podwozi. Volvo zupełnie wyprowadziło się z Wrocławia, natomiast kolejny producent autobusów, MAN w Starachowicach, zmuszony był mocno zredukować wielkość załogi ze względu na spadek zamówień. Nadal nie wiadomo, czy rynek pracy na Śląsku, a w perspektywie produkcję samochodów, zdoła wesprzeć budowa fabryki polskiego elektryka Izera: rząd dotąd nie zdecydował, co zrobić z kontrowersyjną inwestycją forsowaną przez PiS.

Słabnąca rentowność w motoryzacji

Jak podaje Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, nastroje pogarszają się w całym europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA w marcu popyt na nowe samochody na rynkach Unii Europejskiej stopniał o przeszło 5 proc., po nieprzerwanych zwyżkach ciągnących się przez cały ubiegły i pierwsze dwa miesiące obecnego roku.

Z badania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych CLEPA oraz McKinsey & Company wynika, że 25 proc. producentów w Europie przewiduje, że będzie działać na marginalnych lub ujemnych poziomach rentowności, podczas gdy tylko 37 proc. spodziewa się rentowności powyżej 5 proc. Choć prawie połowa (47 proc.) badanych spodziewa się wzrostu przychodów w 2024 r., to jednak 31 proc. zakłada w tym czasie spadek.

– Ponad połowa europejskich producentów części obawia się, że koszty produkcji obniżają konkurencyjność UE, a 65 proc. sektora działa na poziomach rentowności, które nie są wystarczające do utrzymania inwestycji. Pogorszenie nastrojów na obu tych frontach w porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy podkreśla potrzebę zwiększenia konkurencyjności UE – mówi Beniamin Krieger, sekretarz generalny CLEPA.