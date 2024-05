„Nagranie jest typowym materiałem będącym elementem wojny psychologicznej przeciw Korei Południowej (...) jest głównie skupiona na jednostronnym idealizowaniu i gloryfikowaniu Kima” - czytamy w oświadczeniu Komisji ds. Standardów w Komunikacji.



Koreańczycy z Południa: Zostawcie teledysk o Kim Dzong Unie, pozwólcie cieszyć się żartem

Zakaz wzbudził zainteresowanie Koreańczyków z Południa, z których wielu postanowiło wysłuchać piosenki już po pojawieniu się zapowiedzi jego wprowadzenia. Niektórzy internauci z Korei Południowej przekonują, że władze w Seulu powinni pozostawić teledysk w internecie „tak aby więcej osób mogło śmiać się z tego żartu”.



„Śpiewajmy o Kim Dzong Unie, naszym wielkim przywódcy/Chwalmy się Kim Dzong Unem, naszym przyjaznym ojcem” - głoszą słowa piosenki. W przeszłości określenia „ojciec” używano w Korei Północnej do określania założyciela państwa, dziadka Kim Dzong Una, Kim Ir Sena.



Niektórzy internauci z Korei Południowej twierdzą, że piosenka towarzyszy im na siłowni, w czasie ćwiczeń lub w trakcie wykonywania prac domowych. Innym podoba się jej „nostalgiczny styl”, który przypomina im starsze przeboje muzyki pop.



Złamanie postanowień Ustawy o Bezpieczeństwie Narodowym może skutkować nawet siedmioma latami więzienia, ale ostatnio rzadko stosowano jej przepisy. Pojawiły się też apele wzywające do nowelizacji prawa, w związku z wątpliwościami co do tego, czy nie ogranicza ono wolności słowa.