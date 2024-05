„Romeo i Julia” w Teatrze Wielkim w Łodzi. Pięcioletnia licencja na miłość

Historia Romea i Julii traktowana z dużą swobodą

Nie jest to inscenizacja dramatu Szekspira. Zawłaszczona przez kulturę masową tragedia kochanków z Werony dawno przestała być własnością jej autora. Wystarczy wspomnieć filmową, uwspółcześnioną adaptację Bena Luhrmanna (reżysera m.in. niedawnego „Elvisa”) z młodym Leonardem DiCaprio oraz Claire Danes lub musicalowy klasyk „West Side Story” Bernsteina.

Nawet w balecie historia Romea i Julii traktowana jest z dużą swobodą. Także przez polskie zespoły. W interesującym przedstawieniu Kieleckiego Teatru Tańca „Zdarzyło się w Jeruzalem” Julia była muzułmanką, Romeo – Izraelczykiem. W Polskim Balecie Narodowym Krzysztof Pastor przeniósł bohaterów z renesansowej Werony do XX-wiecznych Włoch.

Czytaj więcej Kultura Sasha Waltz. Choreografka, która rozbiera tancerzy, debiutuje w Polsce Swoją wersję o miłości Julii i Romea Sasha Waltz zrealizowała w Paryżu, w mediolańskiej La Scali i w Berlinie. Teraz przygotowuje ją w Teatrze Wielkim w Łodzi. To pierwsza praca najsłynniejszej choreografki i reżyserki z polskim zespołem.

We współczesnych inscenizacjach nie zawsze musi chodzić wyłącznie o niemożliwą do spełnienia miłość. Na niedawny Bydgoski Festiwal Operowy przywiózł spektakl francuski choreograf Jean-Christophe Maillot i jego zespół Les Ballets de Monte Carlo. W znakomicie zatańczonym i pięknym spektaklu opartym na neoklasycznej technice tańca na pierwszym planie Maillot postawił Ojca Laurentego, który chciał pomóc zakochanym, a doprowadził do tragedii.

W „Romeo i Juli” Sashy Waltz nie ma śladu odniesień do baletowej klasyki. Ona postępuje tak, jak wielu reżyserów teatru dramatycznego naszych czasów, którzy sięgają po klasyczne dzieła po to, by na ich kanwie stworzyć coś własnego. Nie stosuje jednak uwspółcześniania na siłę, jest klasyczna prostota i równowaga wszystkich użytych środków, ale język tańca, jakim posługuje się Sasha Waltz, jest nowoczesny, oryginalny, nie do podrobienia.

Romeo i Julia są postaciami w tłumie

Powstała w ten sposób rzecz nie tyle o tragicznych kochankach, ile o nienawiści, w czym także pomogła muzyka. Sasha Waltz wykorzystała bowiem symfonię Hectora Berlioza „Romeo i Julia”, która nie opowiada dźwiękami kolejnych zdarzeń, lecz jest rodzajem impresji z Szekspira.