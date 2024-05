Powstaje nowa międzynarodówka z udziałem PiS. Budowa kontaktów nie idzie łatwo

Skąd taki wysyp prawicowych imprez? – Powody są trzy. Pierwszy to zbliżające się wybory do europarlamentu i przewidywania, że bez prawicy nie uda się stworzyć koalicji. Drugim są wybory w USA i rosnące szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa. Trzeci to zmiany w Komisji Europejskiej, z której odejdą komisarze, będące symbolami taniego eurofederalizmu – tłumaczy europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Politolog prof. Rafał Chwedoruk z UW dokłada jeszcze jeden powód. Jego zdaniem chętny udział polityków PiS związany jest z tęsknotą za budową silnego międzynarodowego bloku z udziałem tej partii. – To zawsze była pięta achillesowa PiS, partii izolowanej w przestrzeni międzynarodowej. Któż pamięta jeszcze o brytyjskich torysach, którzy mieli być strategicznymi partnerami PiS, czy o ugrupowaniu Václava Klausa. Nawet szansy, jaką dla PiS był Viktor Orbán, nie wykorzystano do końca – wylicza.

Imprezom często towarzyszą kontrowersje i protesty

Budowa przez PiS międzynarodowych kontaktów póki co nie idzie jednak łatwo. W weekend przeciw imprezie w Madrycie protestowało około tysiąca osób, jednak to jeszcze nic w porównaniu z kłopotami konferencji w Brukseli. Tam w ostatniej chwili wyrzucono ją z prestiżowej sali balowej, a potem jej przebieg zakłóciła policja.

Powodem takich reakcji są m.in. kontrowersje wokół niektórych uczestników. Np. w Brukseli głos zabrał polityk ze skrajnie prawicowego belgijskiego Vlaams Belang, a w Budapeszcie – przedstawiciel austriackiej partii FPÖ. Największe kontrowersje budzą jednak najbardziej znane nazwiska, jak Marine Le Pen, która jawnie popierała politykę Władimira Putina, choć swoje poglądy skorygowała po agresji na Ukrainę.

Z tego powodu międzynarodową aktywność PiS ostro krytykuje KO. „Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy” – napisał pod koniec kwietnia w serwisie X premier Donald Tusk.