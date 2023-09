Agencja z Ukrainy przemilczała, że oklaskiwany w Kanadzie były członek SS to Ukrainiec

Tekst głosi, że Rota ogłosił swoją rezygnację i przyznał, że publiczne uhonorowanie byłego członka SS w parlamencie zadało ból ludziom i społecznościom - zwłaszcza tym, którzy zetknęli się ze zbrodniami nazistów.

Ukrinform pisze, że skandal wybuchł, gdy wyszło na jaw, że 98-letni Jarosław Hunka był w przeszłości członkiem dywizji SS Hałyczyna. W artykule zaznaczono, że Rota nie wiedział o przeszłości Hunki i że wziął na siebie winę za incydent. "Rota publicznie nazwał Hunkę »bohaterem Kanady« i zaprosił wszystkich obecnych do przywitania go oklaskami" - czytamy we fragmencie, który pomija to, że Hunka został przez spikera nazwany także "bohaterem Ukrainy".

W tekście ukraińskiej państwowej agencji informacyjnej ani razu nie pada stwierdzenie, że Jarosław Hunka był Ukraińcem, ochotnikiem w SS Galizien, który po II wojnie światowej wyemigrował do Kanady. Z artykułu Ukrinformu czytelnik nie pozna także faktów na temat zbrodniczej działalności SS-Galizien.



Skandal w parlamencie Kanady. Reakcja polskiej ambasady

Komunikat w sprawie wydarzeń w kanadyjskim parlamencie w niedzielę wydał Witold Dzielski, polski ambasador w Kanadzie. "W nawiązaniu do komentarzy medialnych dotyczących wizyty Prezydenta Ukrainy w Parlamencie Kanady informuję, że Ambasada RP w sprawach wrażliwych każdorazowo reaguje w oparciu o szczegółową analizę" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter). "Działamy w sposób stanowczy, niekoniecznie medialny" - dodał.

Kilka godzin później polski dyplomata opublikował kolejny wpis, tym razem w języku angielskim. Zwrócił w nim uwagę, że w piątek przywódcy Kanady i Ukrainy w parlamencie w Ottawie "wiwatowali na część członka Waffen SS-Galizien, osławionej formacji wojskowej Ukrainy z czasów II wojny światowej, odpowiedzialnej za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów".