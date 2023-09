W niedzielę Anthony Rota, spiker Izby Gmin kanadyjskiego parlamentu, przeprosił za chwalenie na forum parlamentu weterana z Ukrainy, który w czasie II wojny światowej walczył w 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS (14 Dywizji Waffen SS-Galizien). Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanadyjscy parlamentarzyści dwa dni wcześniej brawami nagrodzili 98-letniego ukraińskiego emigranta Jarosława Hunkę. Został on nazwany „ukraińskim i kanadyjskim bohaterem”.

Rota w wydanym oświadczeniu wziął na siebie pełną odpowiedzialność za swoją wypowiedź, którą określił mianem „przeoczenia” i zapewnił, że określił Hunkę mianem „bohatera” z własnej inicjatywy. „Uzyskałem później więcej informacji, które sprawiły, że żałuję mojej decyzji” - dodał, przekazując przeprosiny społeczności żydowskiej.

W reakcji na wydarzenia w parlamencie Witold Dzielski, polski ambasador w Kanadzie, stwierdził w mediach społecznościowych, że „Polska, najlepszy sojusznik jakiego ma Ukraina, nigdy nie zgodzi się na wybielanie takich złoczyńców!”. „Oczekuję przeprosin” - napisał w serwisie X (dawniej Twitter).



Sprawa miała swój dalszy ciąg we wtorek. Anthony Rota został wezwany do dymisji przez polityków opozycji, a przez kolejnych polityków opozycji do złożenia dymisji, a według publicznego nadawcy Radio-Canada los polityka jest przesądzony. W Polsce Przemysław Czarnek poinformował natomiast, że „podjął kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji” Jarosława Hunki.