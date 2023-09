Strzępiak ceglasty to bardzo popularny grzyb, który rośnie nie tylko w lasach, ale i w miejskich parkach lub na łąkach. Młode owocniki mają białawy kolor kapelusza. Po 3–7 dniach kolor zamienia się na różowo-czerwony. Jego cechą charakterystyczną jest czernienie po zerwaniu. Grzybiarze mylą go z jadalną majówką wiosenną. To grzyb silnie trujący – spożycie kilku owocników może prowadzić do śmierci.

Strzępiak ceglasty Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)/Andreas Kunze

Olszówka (krowiak podwinięty)

To grzyb, który spowodował już w Polsce wiele zatruć i zgonów. W wielu regionach naszego kraju panuje przekonanie, że jest to grzyb jadalny po odpowiednim przyrządzeniu, ale jest to nieprawda. Zjedzenie go na surowo bądź spożywanie go w krótkich odstępach czasu może doprowadzić do śmierci. Ze względu na swój wygląd bywa mylony z jadalnymi gatunkami rydza. Rydz w porównaniu do olszówki nie ma jednak podwiniętego kapelusza. Ma także nieco inny odcień blaszek. Olszówka ma też – w przeciwieństwie do rydza – kwaskowy smak i zapach.