Ministerstwo Zdrowie proponuje takie działania, jak podniesienie minimalnego wieku sprzedaży alkoholu, wprowadzenie dodatkowych zakazów reklamy i zwiększenie sankcji administracyjnych za propagowanie spożywania alkoholu.

Władze Rosji stwierdziły, że nie odnotowano pozytywnego trendu w zmniejszaniu spożycia alkoholu w Rosji w ciągu ostatniego roku, dlatego też należy podjąć dodatkowe działania.

Resort zdrowia chce także zakazać promocji na alkohol w sklepach, sprzedaży alkoholu w gastronomii i sklepach spożywczych.

- W ciągu ostatniego roku nie odnotowaliśmy pozytywnej dynamiki w ograniczaniu spożycia alkoholu. Można by pomyśleć, co ma z tym wspólnego pandemia? Pandemia doprowadziła jednak do wzrostu spożycia alkoholu w wielu krajach, także rozwiniętych. Wszyscy wiemy, że problemy związane z nadmiernym spożyciem alkoholu wiążą się z różnymi rodzajami śmiertelności: z przyczyn zewnętrznych, z powodu chorób układu krążenia i różnych rodzajów nowotworów. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że mamy pewną koncepcję, realizujemy krajowy projekt "Demografia" w celu poprawy zdrowia publicznego, ale być może teraz musimy przemyśleć i nie tylko poprawić zestaw działań, które realizujemy, ale być może rozważyć zaostrzenie niektórych środków i zaproponować nowe środki, abyśmy mogli kontynuować trend zmniejszania spożycia alkoholu - powiedział wiceminister zdrowia Wiktor Fisenko.

Wcześniej minister zdrowia Michaił Muraszko powiedział, że w ciągu ostatnich 10 lat spożycie alkoholu w Rosji spadło o ponad 40%, ale proces ten zatrzymał się w 2021 roku.