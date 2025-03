Polski sąd miał wątpliwości czy jest kompetentny do załatwienia sprawy

Jednak sąd powziął wątpliwość, czy ma on tylko kompetencję (jurysdykcję) do przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku, czy może też przyjąć oświadczenie zmierzające do uchylenia się od skutków niezłożenia oświadczenia w terminie. Chodziło tu o art. 13 rozporządzenia nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Wątpliwości sądu polskiego wzięły się stąd, że stosownie do ogólnej reguły wynikającej z art. 4 rozporządzenia, jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku po zmarłym, który miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci miał na terenie Niemiec, mają sądy niemieckie, a wyjątkowo sądy polskie posiadają jurysdykcję do przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku od osób mających miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

Polski sąd może tylko przyjmować oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zdaniem Trybunału, jurysdykcja przewidziana w art. 13 ww. rozporządzenia ma charakter dodatkowy względem jurysdykcji sądów państwa członkowskiego, w którym dana sprawa spadkowa jest lub będzie rozpatrywana, a co za tym idzie, ograniczona jest do sytuacji, w których rola sądu sprowadza się do odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Sygnatura sprawy C-57/24