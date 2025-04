Większość posłów Platformy o hakerskim ataku na system dowiedziała się z wpisu premiera i zdawkowych wypowiedzi kilku ministrów. PO nie wysyłała do posłów ani komunikatów, ani ostrzeżeń. – Coś wczoraj się działo, ja nie miałam internetu, ale nie wiem, czy to w związku z atakiem hakerskim. Mam internet w telefonie, więc z niego korzystałem – mówi nam poseł Jarosław Urbaniak z PO.

Podobne ataki miały miejsce cztery lata temu. Zaatakowano skrzynki mailowe posłów PiS, w tym Michała Dworczyka

Blisko cztery lata temu, w 2021 r., miał miejsce podobny atak hakerski – na posłów PiS. I również zaczął się od słabego ogniwa, czyli prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka (i jego żony), który wówczas był szefem Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego.

Hakerzy wtedy zdobyli login i hasło do prywatnej poczty mailowej Dworczyka metodą phishingu. Zaraz potem wykradzione z niej wiadomości zaczął publikować na rosyjskim komunikatorze Telegram serwis Poufna Rozmowa. Była to m.in. korespondencja ministra z innymi politykami, przede wszystkim z otoczenia premiera Morawieckiego. Jednocześnie sam Dworczyk twierdził, że część upublicznionych wiadomości została sfałszowana.

W sierpniu 2024 r. warszawska prokuratura w związku z tamtym włamaniem postawiła zarzuty trzem osobom. To jednak były tylko pionki w tej sprawie. Inspiratorów ani głównych sprawców włamania do poczty ministra Michała Dworczyka do dziś nie ustalono.

Jak pisała „Rz”, podejrzanymi byli Dymitr P. (Ukrainiec), Piotr D. i Dawid R. To, kolejno, logistyk, prywatny przedsiębiorca i pracownik firmy windykacyjnej. Nie znali się, wszyscy trzej – według śledczych – dostali się do poczty ministra w czerwcu 2021 r. Dwóch „weszło” do niej 23 czerwca, jeden – 16 czerwca. W tym czasie Telegram od kilkunastu dni publikował już wykradzione stamtąd treści (zamieszczał je od 4 czerwca). To pokazuje, że ci mężczyźni nie stali za hakerskim włamaniem, tak zresztą wynikało z ich wyjaśnień. Nie ma również dowodu, by zrobili użytek z korespondencji, którą zobaczyli. Należy więc przypuszczać, że prawdziwi wykonawcy od trzech lat pozostają nieznani.