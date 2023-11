Klamka zapadła. Będzie rewolucja pod siatką

Okazję do zmian dała reforma kalendarza na lata 2025-2028, wprowadzona przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB). Jej władze wyznaczyły czas na rozgrywki krajowe od 15 października do 15 maja, co - jak mówi prezes Polskiej Ligi Siatkówki (PLS) Artur Popko - daje około 30 tygodni rozgrywek ligowych.

W tym czasie należy przeprowadzić zarówno fazę zasadniczą, jak i rundę play-off, aby drużyny narodowe mogły rozpocząć sezon w określonym terminie. Ta zmiana odbiła się także na sytuacji PlusLigi. Presja z góry wzmocniła głosy siatkarzy, które wreszcie zostały wysłuchane.