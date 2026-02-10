W swoim oświadczeniu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do zwrócenia się do wskazanych w ustawie organów o przedstawienie kandydatów na członków Rady Programowej KSSiP, w tym do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak zaznacza Małgorzata Manowska, przepis ten nie przewiduje żadnych wyjątków ani swobody decyzyjnej pozwalającej na pominięcie któregokolwiek z ustawowo uprawnionych podmiotów.

Tymczasem minister Waldemar Żurek w zarządzeniu wydanym 3 lutego 2026 r. w sprawie powołania Rady Programowej KSSiP nie uwzględnił przedstawiciela wskazanego przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską – sędziego SN prof. dr. hab. Pawła Czubika. Szef MS nie uwzględnił też kandydata wskazanego przez KRS.

Małgorzata Manowska: Minister nieustannie podejmuje działania wymierzone w Sąd Najwyższy

Zdaniem Manowskiej, takie działania oznaczają, że „procedura została przeprowadzona z pominięciem dwóch ustawowo uprawnionych organów, co stanowi rażące naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz prowadzi do przeprowadzenia procedury z naruszeniem ustawowo określonego trybu”. Jak dodaje, naruszenia te „podważają legalność powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tym składzie oraz rodzą poważne wątpliwości w zakresie skuteczności prawnej wydanego zarządzenia”.

Jednocześnie w swoim oświadczeniu Manowska zwraca uwagę, że „pominięcie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w procedurze powoływania członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury stanowi kolejne niedopuszczalne działanie Ministra Sprawiedliwości, który nieustannie podejmuje działania wymierzone w Sąd Najwyższy, kwestionuje status legalnie powołanych sędziów tego Sądu, podważa konstytucyjną zasadę niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów, a także podejmuje próby zastraszania sędziów karami finansowymi”.