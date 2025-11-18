Komisja kodyfikacyjna, na czele której pan stoi opiniowała ten projekt. Czy opowiedzieliście się za możliwością awansów członków KRS?

Projekt, który dostaliśmy do zaopiniowania zakładał nieco inny sposób wyboru członków KRS niż jest obecnie proponowany. Tamta propozycja ministerstwa zawierała też zakaz przenoszenia członków KRS na inne stanowisko służbowe, czyli zmianę grupy sędziowskiej, z której miało zostać się wybranym. Tego też nie ma w obecnym przedłożeniu. Nasza opinia nie dotyczyła zatem możliwości awansów członków KRS, czyli przenoszenia ich na inne stanowisko sędziowskie. Nie jest zatem prawdą, że komisja kodyfikacyjna opowiedziała się za umożliwieniem awansowania sędziom z KRS. Komisja nie stoi też za wprowadzeniem tego przepisu. Stwierdziliśmy za to w naszej opinii, że skoro zmienił się w projekcie sposób reprezentacji sędziów w KRS to nie ma sensu regulacja, która wygasza mandat członka Rady, jeśli został on przeniesiony do innego sądu tego samego szczebla lub przestał reprezentować grupę sędziów danej apelacji. Zgodnie z naszym stanowiskiem w wyborach do KRS każdy sędzia wybiera 15 sędziów wszystkich rodzajów sądów.

Sędziowie, z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że możliwość awansów członków KRS powinna zostać zablokowana. Mówią: „albo KRS albo robienie kariery”. Czy zgadza się pan z nimi?

Zgadzam się z tymi opiniami. Uważam, że w obecnej sytuacji powinien zostać wprowadzony przepis ograniczający członkom KRS możliwość ubiegania się o awanse podczas zasiadania w KRS. Chodzi tu przede wszystkim o czystość formuły i uniknięcie niepożądanych sytuacji, które jak wspomniałem zdarzały się niestety w ostatnich latach.

Prace nad projektem trwają. Czy będzie pan rekomendował ministrowi Waldemarowi Żurkowi zmiany w tych przepisach?

Rozmawiałem już na ten temat z panem ministrem i wskazałem, że należy rozwiązać w ustawie problem awansów sędziów członków KRS. Poza tym zarekomendowałem też ujednolicenie liczby głosów poparcia wymaganej od kandydatów na członków KRS. Obecnie bowiem innym poparciem musi legitymować się sędzia Sądu Najwyższego ubiegający się o członkostwo w Radzie, a innym sędzia sądu rejonowego. Dobrze byłoby gdyby wymogi wobec nich były takie same, z tych powodów, o których mówiłem. Zarówno sędzia SN, jak i sędzia sądu rejonowego reprezentują wszystkich sędziów.