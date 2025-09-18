Aktualizacja: 18.09.2025 14:10 Publikacja: 18.09.2025 13:02
Jak informuje serwis OKO.press, to już dziewiąte zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Małgorzatę Manowską, ale pierwsze, które dotyczy jej statusu w Sądzie Najwyższym.
Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn oraz jego pełnomocnik prof. Michał Romanowski twierdzą, że Małgorzata Manowska w ogóle nie jest sędzią SN i jego pierwszym prezesem. Powołują się na liczne orzeczenia ETPCz, TSUE, NSA oraz SN, z których wynika, że Małgorzata Manowska jest neosędzią, czyli sędzią wadliwie powołanym, gdyż nominację dała jej wadliwie ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa, której status podważono w licznych orzeczeniach. Poza tym prezydent Andrzej Duda powołał Manowską do SN pomimo wydania zabezpieczenia przez NSA w tej sprawie. W efekcie składy z udziałem Małgorzaty Manowskiej w SN nie tworzą legalnego sądu, a ona sama nie mogła być powołana na prezesa SN w 2021 roku.
Juszczyszyn i Romanowski przypominają, że kandydatów na stanowisko I Prezesa SN wybrano podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w maju 2020 roku. W Zgromadzeniu brali udział neosędziowie, a prowadzili je tzw. komisarze prezydenta Dudy, którzy zlekceważyli wnioski formalne legalnych sędziów zgłaszających zastrzeżenia co do sposobu procedowania podczas Zgromadzenia. Jedynym sędzią SN, który dostał wówczas poparcie większości sędziów SN (50 głosów), był wtedy prof. Włodzimierz Wróbel, ale zgromadzenie postanowiło przedstawić prezydentowi pięcioro kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego. Oprócz Włodzimierza Wróbla byli to Małgorzata Manowska, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek, Joanna Misztal-Konecka (ta czwórka uzyskała łącznie 45 głosów). Prezydent wybrał z tego grona Małgorzatę Manowską.
Sędzia Juszczyszyn i jego pełnomocnik podkreślają w zawiadomieniu, że prokuratura, jako strażnik praworządności, powinna wykonywać orzeczenia europejskich Trybunałów. Ich zdaniem Małgorzaty Manowskiej nie chroni immunitet, który przysługuje sędziemu SN.
To już drugie zawiadomienie na Manowską sędziego Juszczyszyna i prof. Romanowskiego. Pierwsze złożyli jeszcze w 2021 roku, za niewykonanie dwóch orzeczeń Sądu Okręgowego w Olsztynie. Dotyczyły one decyzji nielegalnej Izby Dyscyplinarnej w sprawie bezprawnego zawieszenia Juszczyszyna w orzekaniu. Sądy nakazały prokuraturze przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie.
OKO. press przypomina, że prokuratura prowadzi też siedem śledztw związanych z innymi decyzjami lub zaniechaniami Małgorzaty Manowskiej. Chodzi o m.in. o umożliwienie działania Izby Dyscyplinarnej pomimo orzeczenia TSUE, które uznało tę izbę za nielegalną, a także o przekroczenie uprawnień i ukrywania dokumentów w sprawie pozwu byłego prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza.
