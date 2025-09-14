Konflikt o obsługę rzeczników dyscyplinarnych sędziów. Jak Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy swój ruch?

Resort nie zgadza się z taką oceną. Argumentuje, że § 5 zarządzenia dotyczy „powierzenia wykonywania czynności materialno-technicznych składających się na obsługę administracyjną” – stąd nie można mówić o wkraczaniu w ustawowo określone kompetencje innego organu, a więc o naruszeniu art. 7 konstytucji.

MS tłumaczy też, że SO Warszawa-Praga, który „w razie zaistnienia takiej potrzeby” będzie sprawował obsługę administracyjną rzecznika i jego zastępców, został wskazany ze względu na niezapewnienie tej obsługi powołanym na te funkcje Mariuszowi Ulmanowi (zdążył już zrezygnować; rozmowę z sędzią Ulmanem opublikowaliśmy w sobotę 13 września na Rp.pl) i Tomaszowi Ładnemu przez KRS „To jest przez organ, który w obecnym składzie – w świetle orzecznictwa krajowego, jak i międzynarodowego – nie daje wystarczających gwarancji niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz nie spełnia standardów niezależności, a przez to jest niekonstytucyjny” – czytamy w odpowiedzi resortu na pytania „Rzeczpospolitej”.

Eksperci zwracali też uwagę na wątpliwą podstawę prawną do wydania zarządzenia, czyli art. 34a ustawy o Radzie Ministrów. Przepis ten stanowi, że minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych organów administracji rządowej, innych urzędów etc., może wydawać kierownikom tych jednostek wiążące ich wytyczne i polecenia.

„Powołanie w podstawie prawnej zarządzenia ministra sprawiedliwości jest jak najbardziej prawidłowe – zawiera normy adresowane do Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, dotyczące obsługi ministra sprawiedliwości w zakresie zadań związanych z wykonywaniem kompetencji powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz dotyczące zapewnienia tym rzecznikom warunków organizacyjno-technicznych wykonywania ich zadań, które bez wątpienia zaliczają się do podmiotów wymienionych w art. 34a ustawy o Radzie Ministrów” – odpowiadają przedstawiciele ministerstwa. Tłumaczą, że zarządzenie reguluje sposób współdziałania MS z rzecznikami dyscyplinarnymi, ale nie nakłada żadnych obowiązków na rzeczników. A sądy powszechne są jednostkami nadzorowanymi przez ministra sprawiedliwości.

Tyle tylko, że zarządzenie MS zawiera nie tylko normy dotyczące obsługi ministra sprawiedliwości w zakresie zadań związanych z wykonywaniem kompetencji powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz dotyczące zapewnienia im warunków organizacyjno-technicznych wykonywania zadań, lecz także wymagania w stosunku do sędziów, którzy mogą być kandydatami na te stanowiska.