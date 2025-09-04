Aktualizacja: 04.09.2025 20:32 Publikacja: 04.09.2025 18:56
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
W najbliższym czasie Żurek powoła nowego, głównego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów oraz nowego, głównego rzecznika dyscyplinarnego dla prokuratorów – informuje OKO.press. Serwis dowiedział się, że dotychczasowi rzecznicy sami złożyli rezygnacje w trakcie kadencji.
Chodzi o Mariusza Ulmana, którego zaledwie w lipcu powołał poprzednik Żurka, Adam Bodnar, na stanowisko głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, oraz o Marka Woźniaka, rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, powołanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Pierwszy jest sędzią Sądu Rejonowego w Nysie, miał zrezygnować z powodów rodzinnych. Drugi to prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Według OKO.press, Waldemar Żurek wkrótce powoła nowych rzeczników dyscyplinarnych i postawi na tzw. fighterów, czyli osoby wykazujące się odwagą i determinacją. Nowy główny rzecznik dyscyplinarny sędziów będzie bowiem musiał poradzić sobie z buntem odwołanych wcześniej rzeczników Ziobry: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty (Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia przez nich uprawnień, nękania i fałszywych oskarżeń). Nadal jednak urzędują oni w siedzibie w budynku Krajowej Rady Sądownictwa i odmawiają wydania akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzili wobec sędziów). Nowy rzecznik musi będzie ich usunąć i przejąć akta.
– Zapewniam, że ja z łomem czy wytrychem nie będę szedł do siedziby KRS. Tego typu działania nie uspokoiłyby sytuacji w sądownictwie, a na tym bardzo mi zależy. Liczę cały czas na pokojowe rozwiązanie sprawy i mam nadzieję, że KRS w końcu zacznie z nami współpracować – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sędzia Ulman.
