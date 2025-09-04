Rzeczpospolita
Prawo
Kto rozliczy ludzi Ziobry w sądach i prokuraturach? Waldemar Żurek powoła nowych rzeczników dyscyplinarnych

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma powołać dwóch nowych rzeczników dyscyplinarnych – dla sędziów oraz dla prokuratorów. Dotychczasowi rzecznicy złożyli rezygnacje w trakcie kadencji.

Publikacja: 04.09.2025 18:56

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

W najbliższym czasie Żurek powoła nowego, głównego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów oraz nowego, głównego rzecznika dyscyplinarnego dla prokuratorów – informuje OKO.press. Serwis dowiedział się, że dotychczasowi rzecznicy sami złożyli rezygnacje w trakcie kadencji. 

Chodzi o Mariusza Ulmana, którego zaledwie w lipcu powołał poprzednik Żurka, Adam Bodnar, na stanowisko głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, oraz o Marka Woźniaka, rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, powołanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Pierwszy jest sędzią Sądu Rejonowego w Nysie, miał zrezygnować z powodów rodzinnych. Drugi to prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie. 

Nowi rzecznicy dyscyplinarni będą twardzi i odważni?

Według OKO.press, Waldemar Żurek wkrótce powoła nowych rzeczników dyscyplinarnych i postawi na tzw. fighterów, czyli osoby wykazujące się odwagą i determinacją. Nowy główny rzecznik dyscyplinarny sędziów będzie bowiem musiał poradzić sobie z buntem odwołanych wcześniej rzeczników Ziobry:  Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty (Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia przez nich uprawnień, nękania i fałszywych oskarżeń). Nadal jednak urzędują oni w siedzibie w budynku Krajowej Rady Sądownictwa i  odmawiają wydania akt spraw dyscyplinarnych, które prowadzili wobec sędziów). Nowy rzecznik musi będzie ich usunąć i przejąć akta.

  – Zapewniam, że ja z łomem czy wytrychem nie będę szedł do siedziby KRS. Tego typu działania nie uspokoiłyby sytuacji w sądownictwie, a na tym bardzo mi zależy. Liczę cały czas na pokojowe rozwiązanie sprawy i mam nadzieję, że KRS w końcu zacznie z nami współpracować – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” sędzia Ulman. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Sędziowie Sądy i Trybunały Sądy Powszechne

