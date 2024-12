Święczkowski albo Sochański na czele Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja prezydenta wiele nie zmieni

Będzie nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie liczmy na zmiany

Ostatnie słowo należy jednak do Andrzeja Dudy. Wydaje się, że niezależnie, który z tych kandydatów zostanie nowym szefem TK, to w tej instytucji do wielkich zmian nie dojdzie. Potwierdza to były prezes Trybunału prof. Marek Safjan. – Sądzę, że po odejściu Julii Przyłębskiej w TK niewiele się zmieni, a efektywność tej instytucji nie wzrośnie – mówi „Rzeczpospolitej”.

O tym, jak bardzo pożądane i niezbędne są zmiany w Trybunale, świadczy chociażby niezwykle krytyczna ocena ośmioletniej kadencji Przyłębskiej formułowana przez dużą część środowiska prawniczego. Krytyka ta skupia się przede wszystkim na zarzucie skrajnego upolitycznienia TK, zdecydowanym spadku wydajności i rekordowych kosztach utrzymania tej instytucji.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Komisja Wenecka o wygaszeniu kadencji wszystkich sędziów TK Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, przyjęła w piątek stanowisko w sprawie propozycji wygaszenia kadencji wszystkich obecnych sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie ono pewnym problemem dla obecnie rządzącej koalicji.

Głęboką reformę Trybunału forsuje od miesięcy większość rządząca. We wrześniu Sejm uchwalił dwie obszerne ustawy, które mają naprawić TK. Zmiany zablokował jednak prezydent, kierując te przepisy do Trybunału w ramach kontroli prewencyjnej. TK miał rozstrzygnąć tę sprawę w poniedziałek 9 grudnia, jednak na dwa dni przed rozprawą została ona odwołana bez padania przyczyny. Może to być kolejny dowód na niemoc i pilną potrzebę naprawy Trybunału.

Organy państwa Bilans kadencji Julii Przyłębskiej 2017–2024 W pierwszym roku pod jej rządami TK wydał 36 wyroków, podobnie było w roku 2018. W kolejnych latach liczba ta malała, spadając do rekordowo niskiego poziomu 14 wyroków. W 2023 r. TK ogłosił 35 wyroków, a w kończącym się właśnie roku zapadło ich zaledwie 17. Średnia roczna liczba wyroków wydawanych przez TK w latach 2017–2024 wynosi 25. Podczas kadencji poprzedniego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego w Trybunale zapadało rocznie średnio 61 wyroków. Oznacza to, że TK za czasów Julii Przyłębskiej wydawał o niemal 60 proc. mniej wyroków niż za jej poprzednika. Spadła też liczba wydawanych postanowień. W ostatnich ośmiu latach ogłaszano ich 58 rocznie, a w okresie prezesury prof. Rzeplińskiego TK było to 76 postanowień. Przyłębska pozostawia też najdroższy TK w historii. Podczas jej kadencji roczny budżet Trybunału wzrósł o 82 proc., z 31,4 mln zł w 2017 r. do 57,1 mln zł, które zostało zaplanowane w budżecie na kończący się już rok.